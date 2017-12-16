Operating Manual B

Cessna Citation CJ-3 (Foto: Cessna)

Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie ein Operating Manual nach EU OPS aufgebaut ist, wir haben ihnen eines für die Citation Jet Familie veröffentlicht.

Als Flugbetriebsunternehmung ist man verpflichtet die Betriebsunterlagen für die Luftfahrzeuge zu schreiben und von der regulierenden Behörde genehmigen zu lassen. Wir haben für Sie ein Operating Manual für die Citation Jets veröffentlicht. Darin können Sie sehen, wie eine Cessna Citation sicher betrieben werden kann, auch eine Minimum Equipment List ist darin enthalten. Das Betriebshandbuch wird bei Taxiflugunternehmung AeroJet verwendet.

Geschrieben wurde das Manual von Captain Robert Kühni. Als versierter Flugsimulator Pilot können sie den einen oder anderen Typ sicherlich gut gebrauchen. Eagle Soft hat eine gute Simulation für den CJ1 in ihrem FSX Programm und Carenado bietet für den FSX den CJ2 als schöne Simulation an. Für diese beiden Muster gilt dieses OM-B.