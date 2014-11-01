DG-200

DG-Flugzeugbau: DG-200 Die DG-200 war für die FAI-15-m Klasse gebaut worden und stammt von der DG-100 ab. Spannweite: 15 m, Länge: 7.00 m, Beste GleitzahL: 42,5 bei 110 km/h

Die DG-200 ist das erste Flugzeug von DG-Flugzeugbau, dass für die FAI-15-m Klasse (Renn-Klasse) konstruiert wurde. Die DG-200 ist wegen ihres durchdachten Konzepts sehr leistungsfähig. Sie ist nach dem PIK-20D das leichteste Flugzeug der Renn-Klasse. Der Rumpf und das Seitenleitwerk stammen von der DG-100 ab. Das Cockpit ist aber um einige Zentimeter länger. Das Höhenleitwerk wurde von der DG-100 G übernommen. Die DG-200 hat also ein gedämpftes Höhenleitwerk. Der Wölbklappenflügel ist in Form eines Doppentrapezes gebaut und liegt mit seiner Flügelfläche bei einem Mittelwert der Rennklasse. Die sehr gute Querruderwirkung bei langsamen Geschwindigkeiten macht die DG-200 einfacher für den Piloten. Sogar eine Kunstflugversion wurde von der DG-200 gebaut, sie trägt den Namen Acroracer und hat eine Spannweite von 13,10 m. Ab 1979 wurde ein DG-200 mit 17 m Spannweite gebaut. Diese hatte Aufsteckflügel aus Kohelfaser.

DG-200 (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: DG-200

Hersteller: Glaser-Dirks, Bruchsal

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug

Klasse: FAI-15-m (Renn-Klasse)

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 22.April 1977

