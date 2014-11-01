LS-6
Rolladen-Schneider: LS-6 Die LS-6 wurde als Nachfolger der LS-3 für die Rennklasse gebaut. Sie ist leicht an ihrem Flügelgeometrie in Doppeltrapezform zu erkennen. Spannweite: 15,00 m, Länge: 6,80 m, Bestes Gleiten: 44 bei 105 km/h
Die LS-6 stellt den Nachfolger der LS-3 dar. Sie ist auch ein Wölbklappenflugzeug und wurde für die 15-Meter Rennklasse gebaut. Für die Entwicklung dieses Flugzeuges wurden aber nicht nur die aerodynamischen Erkenntnisse der LS-3 verwendet, sondern auch die der LS-4. Der Flügel ist in charakteristischer Doppeltrapezform ausgelegt und hat ein modifiziertes Wortmannprofil mit einer Dicke von 13,2 Prozent. Die LS-4 war noch aus Glasfaser gebaut und bei der LS-3 wurde teilweise Kevlar verwendet. Die LS-6 hatte jedoch Kohlefaser-Holmgurte. Der Rumpf der LS-6 ist etwas enger, als bei der LS-4. Die Flügelfläche ist mit 10,50 m2 gleich gross wie bei der LS-3. Beim Öffnen der Haube werden die Instrumente mit nach oben geklappt. Die LS-6c wurde 1990 entwickelt. Sie hat eine Spannweite von 17,5 Meter und im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin automatische Ruder- anschlüsse. Die LS-6 ist ein sehr erfolgreiches Flugzeug auf Wettbewerben.
Technische Daten: LS-6
Konstrukteur: Wolf Lemke
Hersteller: Rolladen Schneider
Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug FAI-15-Rennklasse
Serienbau: ab 1985 (heute eingestellt, da LS-Flugzeuge jetzt bei DG-Flugzeugbau hergestellt und betreut werden)
Anzahl Sitzplätze: 1
Erstflug: 25. Februar 1985
|Spannweite:
|15,00 m
|Länge:
|6,80 m
|Flügelfläche:
|10,50 m²
|Flächenbelastung:
|31 kg/m² bis 50 kg/m²
|Flügelprofil:
|Wortmann modifiziert (13,2 % dick)
|Streckung:
|21,43
|Leitwerk:
|gedämpftes T-Leitwerk
|Rüstgewicht:
|250 kg
|Maximales Fluggewicht:
|525 kg
|Maximaler Wasserballast:
|140 kg
|Minimale Fluggeschwindigkeit:
|67 km/h
|Höchstgeschwindigkeit:
|270 km/h
|Geringstes Sinken:
|0,58 m/s bei 85 km/h
|Bestes Gleiten:
|44 bei 105 km/h
|Bauweise:
|Faser verstärkte Kunststoffe