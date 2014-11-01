LS-6

Rolladen-Schneider: LS-6 Die LS-6 wurde als Nachfolger der LS-3 für die Rennklasse gebaut. Sie ist leicht an ihrem Flügelgeometrie in Doppeltrapezform zu erkennen. Spannweite: 15,00 m, Länge: 6,80 m, Bestes Gleiten: 44 bei 105 km/h

Die LS-6 stellt den Nachfolger der LS-3 dar. Sie ist auch ein Wölbklappenflugzeug und wurde für die 15-Meter Rennklasse gebaut. Für die Entwicklung dieses Flugzeuges wurden aber nicht nur die aerodynamischen Erkenntnisse der LS-3 verwendet, sondern auch die der LS-4. Der Flügel ist in charakteristischer Doppeltrapezform ausgelegt und hat ein modifiziertes Wortmannprofil mit einer Dicke von 13,2 Prozent. Die LS-4 war noch aus Glasfaser gebaut und bei der LS-3 wurde teilweise Kevlar verwendet. Die LS-6 hatte jedoch Kohlefaser-Holmgurte. Der Rumpf der LS-6 ist etwas enger, als bei der LS-4. Die Flügelfläche ist mit 10,50 m2 gleich gross wie bei der LS-3. Beim Öffnen der Haube werden die Instrumente mit nach oben geklappt. Die LS-6c wurde 1990 entwickelt. Sie hat eine Spannweite von 17,5 Meter und im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin automatische Ruder- anschlüsse. Die LS-6 ist ein sehr erfolgreiches Flugzeug auf Wettbewerben.

LS-6 (Bild: C.Kagerhuber, cc licence)

Technische Daten: LS-6

Konstrukteur: Wolf Lemke

Hersteller: Rolladen Schneider

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug FAI-15-Rennklasse

Serienbau: ab 1985 (heute eingestellt, da LS-Flugzeuge jetzt bei DG-Flugzeugbau hergestellt und betreut werden)

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 25. Februar 1985

