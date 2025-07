Flughafen Dortmund mit positiver Halbjahresbilanz

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport blickt auf ein solides erstes Halbjahr 2025 zurück. In den ersten sechs Monaten des Jahres nutzten in Summe 1.483.459 Passagiere den Dortmunder Flughafen.

Das entspricht einem Zuwachs von fast 30.000 Fluggästen im Vergleich zum Vorjahr und somit einem leichten, aber durchaus erfreulichen Plus von rund 2,1 Prozent. Nicht nur gestiegene Frequenzen und neue Strecken konnten etabliert werden, auch der vermehrte Einsatz des Airbus A321neo im Flugplan der ungarischen Wizz Air brachte dank des höheren Sitzplatzangebots einen spürbaren Kapazitätsschub.

„Wir konnten die positiven Impulse aus dem Jahresausklang für den Verlauf der Sommersaison nutzen und so den Wegfall der Ryanair- und die Verknappung der Eurowings-Strecken im Sommerflugplan kompensieren", resümiert Airport-Chef Ludger van Bebber. Die erhöhten Frequenzen von Condor nach Palma de Mallorca sowie die Verstärkung der Wizz Air-Verbindung nach Kattowitz konnten einen großen Teil des weggefallenen Ryanair-Volumens ausgleichen. Zusätzlichen Schwung bringen seit Anfang Juni die neuen Strecken von Wizz Air nach Warschau und Craiova sowie die im April eingeführte Verbindung von Pegasus Airlines nach Antalya. Mit 293.942 Passagieren lag der Juni deutlich über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr (Juni 2024: 278.280 Fluggäste; Wachstum 5,6%).

„Das Wachstum hält uns auf einem guten Kurs", betont van Bebber und gibt sich zuversichtlich, „dass weiterhin intensiv daran gearbeitet wird, das Flugangebot weiter auszubauen, um all unseren Gästen die gewohnte Reisevielfalt zu bieten." Weitere Schritte stehen bereits in den Startlöchern. So kehren zeitnah die Verbindungen ins polnische Szymany sowie ins serbische Niš zurück in den Flugplan und die Verbindung nach Jerewan wird ab Herbst häufiger bedient.

