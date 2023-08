BA erweitert Afrika Routen

Der Zusammenschluss mit Iberia wird British Airways zu einer Erweiterung ihrer Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent verhelfen.

CEO der Airline Willie Walsh sagte, BA plane die Vergrösserung ihres afrikanischen Netzwerkes und wolle dazu 2012 auch neue Flugzeuge kaufen. Unter anderem will sie Flüge von Madrid in einige afrikanische Destinationen einführen. Walsh meinte, die Boeing 787 würde sich sehr gut für diese Strecken eignen. Kenya Commercial Manager der Airline, George Mawadri erwartet eine Zunahme der Einnahmen für den afrikanischen Sektor von zehn Prozent per 31. März 2011.