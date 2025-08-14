Julizahlen bei Norwegian Air Shuttle

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2025 insgesamt 2,566 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von einem Prozent.

Das Angebot wurde von 4,068 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 4,129 Milliarden Sitzplatzkilometer um ein Prozent aufgebaut, während sich die Nachfrage von 3,765 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,813 Milliarden Sitzplatzkilometer ebenfalls um ein Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Juli bei 92,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,043 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um sechs Prozent tiefer bei 21,689 Millionen Passagieren.