Flughafen Salzburg zieht Verkehrsbilanz

Wizz Air Airbus A321 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Die 1,7 Millionen Passagiermarke konnte im letzten Geschäftsjahr deutlich überschritten werden, der Flughafen Salzburg ist auf einem erfreulichen Erholungskurs, denn zum Vor-Corona Bemessungsjahr 2018 fehlen nur noch rund 3,2 % der Passagiere.

Salzburg ist sehr gut in die laufende Wintersaison gestartet, die Buchungen in Salzburgs Wintersportgebieten sind laut Auskunft der Nächtigungsbetriebe sehr zufriedenstellend und der Tourismus im Bundesland scheint sich von den Pandemiejahren erholt zu haben. Dieses positive Bild spiegelt sich auch in den Zahlen des Flughafens wider, im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024 konnten 10,7% mehr Gäste, also 1.787.169 Passagiere verzeichnet werden.

Wir haben beinahe die Zahlen von 2018 wieder erreicht, rund 57.000 Passagiere fehlen uns noch, aber wir sind auf einem sehr guten Weg,“ so die erste Bilanz von Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Als Bemessungsjahr vor Corona wird das Geschäftsjahr 2018 herangezogen, im Jahr 2019 war der Flughafen 5 Wochen wegen der Pistenerneuerung für den Flugverkehr gesperrt. „Wir haben auf alle Fälle noch eine Wegstrecke vor uns, aber knapp 11 % mehr Passagiere bei rund 3% mehr Flugbewegungen stimmen uns sehr positiv,

so Ganghofer weiter.