Airbus H160M Guépard steht in der Flugerprobung

Airbus Helicopters H160M Guépard unternimmt Jungfernflug (Foto: Airbus)

Airbus Helicopters hat am 24. Juli 2025 mit der Flugerprobung des Militärhubschrauber H160M Guépard begonnen.

Bei dem H160M Guépard handelt es sich um eine militarisierte Version des zivilen H160 Hubschraubers. Der weiterentwickelte H160M Helikopter ist für die französischen Streitkräfte bestimmt. Die Besatzung beim Erstflug setzte sich aus vier Personen zusammen. Am Steuer sass der Testpilot Samuel Chartier, begleitet wurde er durch die drei Versuchsingenieure Nicolas Certain, Laurent Maruejols und Alban Corpron.

Der H160M Guépard wurde von Frankreich als einheitliche Plattform für die Ausrüstung aller drei Teilstreitkräfte – Heer, Marine sowie Luft- und Raumfahrtstreitkräfte – ausgewählt. Das französische Verteidigungsministerium plant die Bestellung von 169 H160M, damit sollen über die nächsten Jahre fünf Hubschraubertypen ersetzt werden, die derzeit bei den französischen Streitkräften im Einsatz sind oder kürzlich ausgemustert wurden.

Der H160M Guépard basiert auf dem zivilen H160 Helikopter. Der H160M Militärhelikopter ist eine Weiterentwicklunge der zivilen Plattform und soll einer der modernsten Militärhubschrauber werden. Airbus hat sich für die Produktion von drei Prototypen entschieden, um die Entwicklung der H160M zu beschleunigen. Ein zweiter Prototyp befindet sich derzeit in der Endmontage. Der erste Prototyp dient in erster Linie der Validierung der Flugleistungen und soll ab 2026 bewaffnete Testflüge ausführen. Der zweite Prototyp wird unter anderem für Tests bei heißem und kaltem Wetter eingesetzt.

Das HForce-Waffensystem von Airbus ermöglicht die Integration einer Vielzahl von Waffen. Die H160M kann 12,7-mm-Maschinengewehre in Gondeln und Lenkraketen tragen. Sie kann auch mit 7,62-mm-Maschinengewehren in einer Drehzapfenlafette oder einem Gelenkarm für Präzisionsschützen ausgestattet werden.

Die Auslieferung an die französischen Streitkräfte soll Ende 2028 beginnen. Airbus übernimmt für einen Zeitraum von zunächst zehn Jahren die Wartung und Betriebsunterstützung der H160M.