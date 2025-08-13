B-1B Bomber in Europa

B-1B Lancer (Foto: USAF)

B-1B Lancer Bomber wurden für eine Übung von Texas nach Norwegen verlegt. Die B-1B Lancer werden zusammen mit europäischen Einheiten Übungseinsätze bestreiten.

B-1B Lancer Bomber der US Air Force wurden am 9. August 2025 vom Luftwaffenstützpunkt Dyess in Texas nach Ørland in Norwegen überflogen. Im Norden Europas werden die B-1B Bomber der US-amerikanischen Luftwaffe zusammen mit verbündeten Trainingseinsätze absolvieren.

Im Übungsgebiet haben die Lancer Bomberbesatzungen die Möglichkeit mit ihren verbündeten Kollegen in einem komplexen, hochgefährlichen Luftraum eine Reihe von Trainingsmissionen durchzuführen.

„Dieser Einsatz ermöglicht es uns, unsere Kampfmethoden zu trainieren – integriert mit unseren NATO-Verbündeten, einsatzbereit und anpassungsfähig“, sagte Oberstleutnant Eric Alvarez, Kommandant der 345. Bomberstaffel. „Es geht darum, gemeinsam Erfahrung und Vertrauen aufzubauen, die Einsatzbereitschaft zu verbessern und in dynamischen Umgebungen handlungsfähig zu bleiben.“

Dies ist der fünfte Einsatz der Bomber Task Force Europe im Jahr 2025 und spiegelt das anhaltende Engagement der US Air Force wider, eine einsatzbereite und leistungsfähige Vorwärtspräsenz in der gesamten Region aufrechtzuerhalten.