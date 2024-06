Mit Scandinavian von Salzburg nach Kopenhagen

SAS Airbus A320neo (Foto: SAS)

Am vergangenen Wochenende fand vom Flughafen Salzburg der Erstflug von Scandinavian Airlines (SAS) nach Kopenhagen statt.

Bis zum 28. September 2024 verbindet die skandinavische Fluggesellschaft mit Sitz in Stockholm die Mozartstadt mit Kopenhagen. „Kopenhagen ist jetzt auch im Sommer gelandet“, freut sich Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer, „ab sofort wird die Strecke nicht nur Gäste aus Dänemark nach Salzburg bringen, auch für die hemische Bevölkerung ist ein Wochentrip nach Kopenhagen eine ideale zusätzliche Urlaubsmöglichkeit.“ Schon seit Jahren gilt SAS als verlässlicher Airline-Partner in der Wintersaison und bringt in der kalten Jahreszeit zahlreiche Wintersportler aus dem hohen Norden nach Salzburg. Das SalzbugerLand ist aber nicht nur ein Wintereldorado, es bietet so viel mehr! Malerische Almen, eindrucksvolle Klammen, eine einzigartige Seenlandschaft, Schaubergwerke, Burgen, Schlösser und historische Gebäude, eine Spitzengastronomie und zahlreiche Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen – Salzburg ist auch im Sommer ein begehrter Ort um Urlaub zu machen und Entspannung oder die soprtliche Herausfoderung am Berg zu finden.

„Das Flugprogramm ab Salzburg ist sehr attraktiv und bietet viele Möglichkeiten weltweit Destinationen zu erreichen. Die Städtedestination Kopenhagen ist eine wunderbare Ergänzung des Sommerstreckennetzes. Im Winter nutzen bereits viele dänische Gäste seit Jahren die Möglichkeit, in den Naherholungsgebieten Urlaub zu machen, jetzt können diese auch mit der neuen Sommerstrecke den Sommer in Salzburgs Bergen oder an den glasklaren Seen verbringen,“ so Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmannstellverterter Stefan Schnöll.

Flughafen Salzburg