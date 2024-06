easyJet baut Angebot ab Salzburg aus

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Flughafen Salzburg freut sich über zwei weitere easyJet Destinationen, ab dem kommenden Winter bedient der Low-Cost-Carrier aus England neu Neapel und Barcelona.

„Neapel & Barcelona sind willkommene Ergänzungen für unser Angebot an Städtereisen mit kurzen Flugzeiten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Strecken sowohl von Salzburgern als auch von Gästen aus Italien und Spanien gut angenommen werden. Für den Winter-Tourismus in Salzburg werden diese Destinationen sicherlich eine Bereicherung sein.“, so Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin Flughafen Salzburg.

Bereits im Winter 2023/24 erlebte das Bundesland Salzburg einen deutlichen Anstieg an Touristen aus Italien (+ 203%) und Spanien (+102 %)- Die neuen Verbindung werden darauf ebenso nochmal positiv einwirken.

Neapel wird ab 7. Dezember 2024 ins Winterprogramm aufgenommen und bis Ende März angeflogen, Barcelona folgt mit 11. Jänner bis Ende Februar. „Momentan ist für beide Destinationen der Samstag vorgesehen. Für Neapel stehen die Chancen gut, einen zusätzlichen Flug auch unter der Woche anbieten zu können. Dieser wird voraussichtlich in den nächsten Wochen zur Buchung freigegeben.“, so Ganghofer weiter.