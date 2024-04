Mit Iberia von Salzburg nach Madrid

Iberia Airbus A350 (Foto: Airbus)

Iberia nimmt Salzburg in den Flugplan auf. Im Winterflugplan wird der spanische Flag-Carrier von Salzburg nach Madrid verkehren.

Über 15 Fluglinien gibt es in Spanien, die größte spanische Fluggesellschaft ist Iberia die ein wichtiges Mitglied der Oneworld Allianz und der International Consolidated Airlines (IAG) ist. Iberia wird ab der kommenden Wintersaison Salzburg 2x wöchentlich (Mittwoch, Samstag) mit der spanischen Metropole Madrid verbinden. „Neue Flugstrecken und neue Airline Partner sind für Salzburg wichtig! Umso mehr freue ich mich über die neue Flugverbindung von Iberia ab dem nächsten Winter von Salzburg nach Madrid. Den spanischen Gästen eröffnet sich mit den Flügen nicht nur die Möglichkeit, den Winter in den Salzburger Bergen zu genießen, sondern auch Salzburg kulturell zu entdecken oder bei den zahlreichen Shoppingangeboten zuzugreifen!“, freut sich Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens.

Salzburg ist eines der Top Ziele für Wintersportgäste – mit der neuen Verbindung nach Salzburg bietet Iberia wintersportbegeisterten Spaniern eine Direktflug-Möglichkeit nach Salzburg. Doch auch für Salzburger und die gesamte Region ist der neue Direktflug eine ideale Gelegenheit, die spanische Metropole Madrid kennen zu lernen. „Für einen Kurz-Städtetrip ist es geradezu ideal, am Mittwoch abzufliegen und am Samstag wieder nach Hause zu kommen. Wer länger als drei Tage bleiben möchte, hat mit den 2x wöchentlichen Flügen auch diese Möglichkeit.“, so Ganghofer weiter.

Madrid erleben

Madrid ist nicht nur das politische Zentrum des Landes, sondern auch der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt Spaniens. Über den Flughafen (Barajas) der spanischen Hauptstadt, der knapp unter drei Stunden Flugzeit von Salzburg entfernt ist, kann Madrid schnell erreicht werden. Vom Flughafen aus gelangt man mit der Metro, dem Airport Express, dem Bus oder dem Taxi rasch ins Stadtzentrum.

Die Puerta del Sol, im Herzen der Stadt gelegen, gilt als zentraler Ausgangspunkt für die spanischen Nationalstraßen, die sich strahlenförmig in alle Landesteile Spaniens erstrecken. Menschen, die nach Madrid kommen, erwarten nicht nur eine pulsierende Stadt mit einer lebendigen Atmosphäre, sondern auch zahlreiche Geschäfte, Restaurants und gemütliche

Cafés. Viele historische Gebäude und Parkanlagen warten darauf, entdeckt zu werden, wie der Park am Plaza España. Vom Park aus ist auch die Seilbahn der Stadt zu sehen, mit der man sich über die Dächer Madrids entführen lassen kann und während der Fahrt eine herrliche Aussicht über die spanische Metropole erhält. Zu den weiteren Highlights Madrids zählt unter anderem der Palacio Real (Königspalast) mit seinem Schlossgarten Campo del Moro. Die spanische Königsfamilie lebt zwar nicht mehr im Palast, nutzt diesen allerdings nach wie vor für repräsentative Zwecke. Kunst- und Kulturinteressierte können sich auf eine Vielzahl von Museen freuen, darunter das Museo del Prado, das Thyssen Museum und das Museo Reina Sofia. Die Plaza Cibeles beherbergt das Rathaus von Madrid, das 1919 erbaut wurde und von dessen Dach aus man einen wunderbaren Blick über die Stadt genießen kann. Mit seinen Fußballteams Real Madrid und Atletico Madrid ist die Stadt auch bei Fußballbegeisterten weltweit bekannt. Eine Führung durch das legendäre Bernabéu-Stadion ist ein Muss für Fußballfans.

Über Iberia (Hauptstützpunkt: Madrid)

Iberia fliegt seit über 96 Jahren von Spanien aus, mit dem Ziel stetig zu wachsen und Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Fluglinie ist Teil der International Airline Group, die erste Arline-Gruppe, die sich dem Ziel der CO2-Emmissionsfreiheit bis 2050 verschrieben hat – und die erste, die 10 Prozent ihrer Flüge mit nachhaltigem Treibstoff (SAF) bis 2023 betreiben will. Iberia ist die führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Latein Amerika. Zudem war sie eine der ersten Mitglieder der Allianz oneworld, gemeinsam mit Iberia Express und Iberia Regional Air Nostrum, bietet sie von ihrem Drehkreuz Madrid aus Flüge zu fünfzig Ländern weltweit an.