LAN meldet Verkehrszunahme

Die chilenische Airline LAN hat im November eine Zunahme der Verkehrszahlen um 13,3 Prozent verbucht.

Im Cargosegment stieg der Verkehr um 9,9 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Dies sei einer Erholung im Import- und Exportmarkt Südamerikas und Europas zu verdanken, so LAN. Im Internationalen Streckennetz verbesserte sich der Passagierverkehr im letzten Monat um 15,4 Prozent, die Zahlen in den Ländern Argentinien, Chile, Ecuador und Peru stiegen um 9,0 Prozent. LAN deckt mehr als die Hälfte des internationalen Passagierverkehrs in Chile ab und fast drei Viertel des Inlandverkehrs.