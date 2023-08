LAN kauft 30 Airbus A320

LAN Airlines S.A. hat heute bekannt gegeben, dass sie mit Airbus einen Vertrag zum Kauf von dreissig neuen Airbus Flugzeugen der A320 Familie unterzeichnet hat.

Die Flugzeuge sollen zwischen 2011 und 2016 geliefert werden. LAN will die Airbusse sowohl für interkontinentale Flüge in Südamerika einsetzen, als auch für Inlandkurzstreckenflüge in Argentinien, Peru, Ecuador und Chile. Die Bestellung hat einen Wert von rund US$1.972 Millionen. Der Strategieplan der Airline sieht neben diesem Kauf ausserdem den Verkauf von fünf Airbus A318 Maschinen im Jahr 2011 vor. Die Investition sichere der Airline ein starkes Wachstum und betone LANs Willen, die Luftfahrtbranche in Südamerika weiter auszubauen.