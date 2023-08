LAN meldet Verkehrszahlen

LAN kann für den Monat September einen Anstieg des Passagierverkehrs um 14,4 Prozent vermelden.

Bereits im August hatte der Vekehr um 13,7 Prozent zugenommen. LAN sagte, dies sei eine Folge des wachsenden internationalen Betriebs. Im vorletzten Monat hatte die Airline ein Abkommen mit der brasilianischen TAM abgeschlossen, das den Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften zur grössten Lateinamerikanischen Airline vorsieht. Laut eigenen Angaben stieg der internationale Passagierverkehr bei LAN im September um 15,9 Prozent an, während die Kapazität um 14,6 Prozent erweitert wurde. Der Cargoverkehr vergrösserte sich um 20,4 Prozent, dank einer Erholung des Importgeschäfts in Südamerika, insbesondere in Brasilien.