LAN verzeichnet noch gute Verkehrszahlen

Chiles führende Fluggesellschaft LAN sagte gestern, sie hätten im Februar 8,2 Prozent Passagiere mehr als im Vorjahresmonat.

Im Januar lag der Verkehr noch 10,8 Prozent über den Zahlen von Januar 2008. Der internationale Passagierverkehr blieb diesen Februar gleich stark wie im letzten Jahr. Im Januar lag die Zahl noch 2,9 Prozent höher als im Vorjahr, im Dezember waren es 3,4 Prozent mehr. Dafür nahm der regionale Verkehr in Argentinien, Chile und Peru im Februar um 31,1 Prozent zu.