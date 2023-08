LAN publiziert Verkehrszahlen

Im Monat September konnte die chilenische Airline LAN ihren Passagierverkehr um 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbessern.

In ihrer provisorischen Monatsstatistik gab LAN bekannt, dass der Passagierverkehr um 11,9 Prozent angestiegen sei, während die Kapazität um 9,3 Prozent vergrössert worden war. Daraus ergab sich eine Auslastung von 78,8 Prozent, 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der internationale Verkehr machte 71 Prozent des Gesamtverkehrs aus und verbesserte sich um 9,8 Prozent. Gleichzeitig stieg die Kapazität um 7,1 Prozent und die Auslastung kletterte ebenfalls um 1,9 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent. Entsprechend der Situation auf dem weltweiten Import- und Exportmark nahm der Cargoverkehr um 8,0 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ab. Gleichzeitig schrumpfte auch die Kapazität um 7,0 Prozent, was zu einer Auslastung von 69,8 Prozent führte. Im September flog LAN in 90,8 Prozent der Fälle pünktlich.

Link: LAN