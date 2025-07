Lufthansa Cargo entwickelt neue Trainingsmethode

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo startet die Entwicklung eines innovativen Virtual-Reality-Trainings für Aircraft Loading Supervisor.

Lufthansa Cargo beginnt mit der Entwicklung eines neuartigen Virtual Reality (VR) Trainings für Aircraft Loading Supervisor und setzt damit erneut Maßstäbe in der Luftfrachtbranche. Mit dieser zukunftsweisenden Schulungsmethode setzt das Unternehmen neue Standards in der Ausbildung von Bodenpersonal und stärkt seine Position als Innovationsführer in der Logistikbranche.

Das VR-Training soll Mitarbeitende künftig realitätsnah auf ihre Aufgaben bei der Flugzeugabfertigung vorbereiten – flexibel, sicher und unabhängig vom operativen Betrieb. In einer virtuellen Umgebung können Abläufe, Sicherheitsvorgaben und Kommunikation intensiv geübt werden. Durch den immersiven Charakter der VR-Technologie werden die Lerninhalte intensiver vermittelt und das praktische Verständnis der Abläufe nachhaltig gefördert. Zudem werden Lerninhalte dadurch deutlich schneller verinnerlicht, da sich die Trainingsabsolvent:innen besser auf die Inhalte fokussieren können.

„Mit diesem Projekt stärken wir nicht nur die Qualifikation unserer Aircraft Loading Supervisor, sondern auch unsere Rolle als Innovationstreiber der Branche. Diese Technologie erlaubt es uns, unsere Mitarbeitenden praxisnah auszubilden und gleichzeitig höchste Sicherheits- und Effizienzstandards zu gewährleisten", so Momo Ruzic, Stationsleiter Frankfurt bei Lufthansa Cargo.

Der Rollout des ersten Moduls des Trainings ist für Oktober 2025 vorgesehen. Als eines der ersten Unternehmen in der Luftfrachtindustrie setzt Lufthansa Cargo auf diese innovative Technologie zur Ausbildung von Aircraft Loading Supervisor und unterstreicht damit seinen Anspruch, Vorreiter in digitalen Lösungen und Trainingsmethoden zu sein. Der Einsatz von VR bietet nicht nur eine kosteneffiziente und flexible Möglichkeit zur Schulung, sondern auch eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Trainingsmethoden, da weniger physische Ressourcen benötigt werden und die Lerninhalte in gleichbleibend hoher Qualität vermittelt werden können.

