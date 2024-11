Lufthansa Cargo intensiviert Partnerschaften in China

Lufthansa Cargo B777F D-ALFG Flying 100% CO2 neutral powered by DB Schenker

Das rasante Wachstum Chinas hat das Land zu einer globalen Wirtschaftsmacht gemacht und ist heute einer der wichtigsten Wachstumsmärkte in der Luftfrachtbranche.

Mit seinen auf High-Tech-Güter spezialisierten Produktionszentren verfügt das Land über ein enormes Potenzial für den Luftfrachtsektor. Der boomende chinesische E-Commerce-Sektor und die zunehmende Bedeutung des grenzüberschreitenden Handels aus China bieten zusätzliche Wachstumschancen für die Luftfrachtbranche. Vor diesem Hintergrund intensiviert Lufthansa Cargo wichtige strategische Partnerschaften in China: Ashwin Bhat, CEO Lufthansa Cargo, unterzeichnete auf seiner jüngsten Reise Kooperationsvereinbarungen mit der Shanghai Airport Authority, Air China Cargo und China Postal Express & Logistics Co., Ltd.

Shanghai Airport Authority und Lufthansa Cargo intensivieren ihre Zusammenarbeit: Gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet / Stadtregierung von Shanghai unterstützt die Pläne von Lufthansa Cargo

Die Shanghai Airport Authority und Lufthansa Cargo haben mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer Partnerschaft getan. Die Absichtserklärung zielt darauf ab, einen Rahmen zu schaffen, um die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen weiter auszubauen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen und gemeinsames Know-how zu verbessern. Darüber hinaus wird das strategische Ziel anerkannt, den Flughafen Shanghai Pudong gemeinsam zum weltweit wettbewerbsfähigsten Drehkreuz im asiatisch-pazifischen Raum zu entwickeln und aktiv nach Wegen zur Vertiefung der Partnerschaft zu suchen.

„Die letzten 25 Jahre der Partnerschaft durch unser Joint Venture haben für beide Parteien hervorragende Ergebnisse gebracht. Die Absichtserklärung markiert den Beginn unserer gemeinsamen Reise, und wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", sagte Feng Xin, CEO der Shanghai Airport Authority.

Beide - die Shanghai Airport Authority und Lufthansa Cargo - sind entschlossen, ihre Stärken und Ressourcen zu nutzen, um den Erfolg dieser Partnerschaft voranzutreiben und ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. „Die Absichtserklärung stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit dar und schafft die Voraussetzungen für eine vertiefte und fruchtbare Partnerschaft in der Zukunft", sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „Shanghai ist neben unserem Drehkreuz in Frankfurt das größte Frachtdrehkreuz für Lufthansa Cargo, und die Absichtserklärung gibt uns das Vertrauen und die Verpflichtung, in diesem strategisch wichtigen Markt weiter zu Spitzenleistungen beizutragen."

Die Stadtregierung von Shanghai unterstützt Lufthansa Cargo

Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, traf sich mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Shanghai, Hua Yuan, und einer Delegation von Lufthansa Cargo, um über den Status der Branche und die strategische Ausrichtung von Lufthansa Cargo in Shanghai und China zu berichten. Sie diskutierten über die Nachhaltigkeit und die digitale Entwicklung der Luftfahrtlogistik, die Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce und die Stärkung der weiteren Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen. Während des Treffens äußerte die Regierung von Shanghai sehr positive und unterstützende Signale für die Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo.

„Shanghai entwickelt aktiv den Sektor der Luftfahrtlogistik und misst der Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäfts große Bedeutung bei. Die Stadtregierung von Shanghai ist bereit, gemeinsam die stärkere Beteiligung von Lufthansa Cargo an der Entwicklung Shanghais zu fördern, einschließlich einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Airport Group, der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den führenden E-Commerce-Plattformen sowie der gemeinsamen Förderung der digitalen Integration der chinesischen und deutschen Zollbehörden", so Vizebürgermeister Hua Yuan. „Lufthansa Cargo wird ermutigt, die Investitionen und das Geschäftslayout in Shanghai weiter zu erhöhen, die Transformation und die Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, Intelligenz und Ökologisierung des Luftverkehrs zu vertiefen und einen Beitrag zur Förderung der Entwicklung des Übersee-Logistikverkehrs in Shanghai und zur Förderung des deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsaustauschs zu leisten."

Lufthansa Cargo trat Ende der 1990er Jahre in den chinesischen Markt ein und eröffnete 1997 eine Frachterverbindung zwischen Shanghai und Frankfurt. Seitdem hat das Unternehmen nacheinander mehrere Stationen in Peking, Chengdu, Guangzhou, Hongkong und Taipeh eröffnet. Im Jahr 2024 wurde jeweils eine neue Strecke von Zhengzhou und Shenzhen nach Frankfurt aufgenommen.

Im Laufe der Jahre hat Lufthansa Cargo ihren Beitrag zur Wirtschaft Shanghais vor allem durch die Bereitstellung professioneller und umfassender Luftfrachtdienste geleistet, die unter anderem den Transport von Gefahrgut, kompletten Fahrzeugen, Kühlcontainern, Präzisionsinstrumenten und anderen Gütern umfassen. Für Autoteile und Hightech-Produkte stellt Lufthansa Cargo fortschrittliche digitale Tools zur Verfügung, wählt optimierte Routen aus und bietet je nach Bedarf individuelle Lösungen an, um eine schnelle und zuverlässige Lieferung der Waren zu gewährleisten.

1999 gründete Lufthansa Cargo ein Joint Venture mit der Shanghai Airport Group unter dem Namen Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal Co. (PACTL). In den vergangenen 25 Jahren hat PACTL Dienstleistungen wie Lagerhaltung, Zollabfertigung, Konsolidierung, Be- und Entladung über die gesamte Logistikkette hinweg angeboten. Die von PACTL im Jahr 2023 umgeschlagene Gesamttonnage betrug rund 1,6 Millionen Tonnen.

Über die Shanghai Airport Authority

Die Shanghai Airport Authority ist ein staatliches Unternehmen der Stadtregierung von Shanghai und betreibt die beiden Flughäfen Pudong (PVG) und Hongqiao (SHA) in Shanghai, China. Die Shanghai Airport Authority wurde 1998 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Flughäfen in Shanghai zum zentralen Flughafendrehkreuz im asiatisch-pazifischen Raum zu machen.