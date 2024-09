Lufthansa Cargo investiert am Standort Frankfurt

Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Lufthansa Cargo festigt die Position am Flughafen Frankfurt und investiert 600 Millionen Euro in die Modernisierung des Frachtdrehkreuzes.

Am 5. September 2024 hat Lufthansa Cargo einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung seines zentralen Frachtdrehkreuzes am Frankfurter Flughafen gefeiert. Mit einem Investitionsvolumen von knapp 600 Millionen Euro setzt die Frachtfluglinie auf eine umfassende Modernisierung bis 2030, die das Lufthansa Cargo Center (LCC) zu Europas modernstem Luftfracht-Hub machen soll. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Mitarbeitende, Kunden und Projektpartner nahmen an der Zeremonie auf der Großbaustelle des Projekts „LCCevo“ teil und würdigten den bereits begonnenen Start des Hochbaus feierlich. Als Erinnerung an den wichtigen Meilenstein für das Unternehmen haben Teilnehmer eine Zeitkapsel befüllt und eingemauert.

„Lufthansa Cargo ermöglicht globalen Handel und verbindet die Weltmärkte nachhaltiger miteinander. Das Projekt ‚LCCevo‘ steht für unser Streben nach Wachstum und Exzellenz“, sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „In Zeiten globaler Spannungen und sich wandelnder Kundenbedürfnisse brauchen wir innovative Lösungen, die unseren Anforderungen, denen unserer Kundschaft und denen der Gesellschaft gerecht werden. Das geht nur mit einer modernen Infrastruktur. Für unsere Kundinnen und Kunden wollen wir Effizienz und Qualität optimieren und unseren Service noch nahtloser und schneller gestalten. Für unsere Mitarbeitenden wollen wir in unserem neu gestalteten 'Home of Cargo' attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze für die nächsten Generationen schaffen. Gleichzeitig unterstreicht 'LCCevo' unsere starke Verbundenheit mit unserem Heimatstandort und festigt die Rolle des Flughafens Frankfurt als zentrale Frachtdrehscheibe in Europa.“

„Diese Investition der Lufthansa Group ist ein klares Bekenntnis zum Standort Frankfurt und symbolisiert unser Vertrauen in die langfristige Zukunft des Luftfrachtgeschäfts“, sagte Michael Niggemann, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG. „Dieses Leuchtturmprojekt macht unser Cargo-Geschäft am Drehkreuz Frankfurt zukunftsfest. Es steigert die Qualität und die Effizienz für Kundinnen und Kunden, schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze für unsere Kolleginnen und Kollegen und ermöglicht noch umweltfreundlichere Bodenprozesse. Gleichzeitig leisten wir damit einen wesentlichen Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Luftfracht im Herzen Europas und ermöglichen so globale Verkehre für unsere Wirtschaft.“

„Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Investitionen in moderne und nachhaltige Infrastruktur unser Bundesland langfristig stärken. Lufthansa Cargo setzt damit ein wichtiges Zeichen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit am Frankfurter Flughafen“, betonte der Hessische Minister der Finanzen R. Alexander Lorz. „Hier in Hessen, wo die Automobilbranche, Pharmaindustrie und Medizintechnik eine zentrale Rolle spielen, ist die Verbindung durch Lufthansa Cargo ein unverzichtbares Tor zum Weltmarkt.“

In einer Videobotschaft sagte Kaweh Mansoori, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum: „Der Frankfurter Flughafen wird regelmäßig als der ‚Herzmuskel der Region‘ bezeichnet. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig dabei neben dem Passagierverkehr auch der Frachtverkehr ist. Der Schlüssel, um in diesem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine effiziente und moderne Infrastruktur. Mit der Modernisierung ihres Frachtzentrums trägt Lufthansa Cargo als größter Frachtakteur am Frankfurter Flughafen zu einer weiteren Stärkung der Luftfracht am Standort bei. Durch den Einsatz neuester Technologien und intelligenter Lösungen werden die Herausforderungen der Zukunft gemeistert. Zugleich wird damit ein klares Zeichen für die wirtschaftliche Stärke und die nachhaltige Entwicklung unserer Region gesetzt und die Stellung des Frankfurter Flughafens als bedeutendes Drehkreuz ausgebaut.“

„Der Flughafen Frankfurt ist von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Stärke unserer Stadt, da er unzählige Unternehmen mit globalen Märkten verbindet. Durch Investitionen in moderne Infrastruktur und die Schaffung vielfältiger Arbeitsplätze trägt Lufthansa Cargo wesentlich zur Zukunftsfähigkeit Frankfurts bei. Gemeinsam mit der Luftfrachtbranche setzen wir uns dafür ein, dass Frankfurt weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmen und Arbeitnehmer bleibt“, sagte Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt.

Das LCC läuft seit der Inbetriebnahme 1982 ununterbrochen in einem 24 Stunden-Betrieb an sieben Tagen in der Woche und spielt seitdem eine zentrale Rolle im globalen Luftfrachtverkehr. Die Modernisierung umfasst die schrittweise Erneuerung aller zentralen Funktionen bis 2030. Dazu gehören die Frachtabfertigungshallen, Lager- und Fördertechnik, Gebäudetechnik, Verwaltungsgebäude und IT-Anlagen. Mit einer Gesamtfläche von rund 330.000 m² – das entspricht etwa 46 Fußballfeldern – ist es eines der größten Luftfracht-Hubs in Europa.

Lufthansa Cargo führt dieses ehrgeizige Projekt im laufenden Betrieb durch. Diese „Operation am offenen Herzen“ erfordert das Zusammenspiel aller Beteiligten, um den reibungslosen Betrieb sicherzustellen. „Wir arbeiten eng mit Partnerunternehmen wie Züblin und Bleichert Automation zusammen, die ihre Expertise in die erfolgreiche und bislang voll im Zeitplan liegende Umsetzung einbringen“, sagt Projektleiter Stefan Dürr.

Die Bauarbeiten finden abschnittsweise statt, sodass die täglichen Abläufe ungestört weitergeführt werden können. In der aktuellen Bauphase wird bei Lufthansa Cargo auf rund 55.000 m² saniert oder neu gebaut. Ein markanter Meilenstein ist der Bau eines 42 Meter hohen Hochregallagers, das nach seiner Fertigstellung das zweithöchste Gebäude am Frankfurter Flughafen sein wird.

