Lufthansa Cargo baut Frachthalle

Lufthansa Cargo Fracht Container (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo beginnt mit dem Neubau des Hubs Frankfurt und investiert in ein hochmodernes Lagersystem am Frankfurter Flughafen.

Lufthansa Cargo treibt mit dem Projekt LCCevolution die Modernisierung am Hub Frankfurt weiter voran: Im Norden des Frankfurter Flughafens hat im August dieses Jahres der Bau des neuen, 40 Meter hohen Hochregallagers einschließlich des automatisierten Transportsystems und der ersten Gebäudemodule begonnen. Neben dem Neubau sollen nun auch die bestehenden Gebäude und Lagerhallen des Lufthansa Cargo Centers aufgerüstet und modernisiert bzw. durch Neubauten ersetzt werden. Insgesamt investiert Lufthansa Cargo knapp 500 Mio. Euro in das Großprojekt, dessen Fertigstellung bis 2030 erwartet wird und eine Baufläche von über 70.000 m2 umfasst.

„Mit einem Umschlagsanteil von ca. 80 Prozent am weltweiten Frachtaufkommen der Lufthansa Cargo entscheidet das Drehkreuz Frankfurt maßgeblich über den operativen Erfolg der Lufthansa Cargo“, so Ashwin Bhat, CEO der Lufthansa Cargo. Die Modernisierungen und Neubauten werden die Umschlagszeiten am zentralen Standort der Lufthansa Cargo weiter verbessern und die Effizienz steigern. „Für all unsere Kunden bedeutet dies eine höhere Umschlaggeschwindigkeit, reibungslosere Transportprozesse und eine Verbesserung der Servicequalität“, fügt Bhat hinzu.

Die Umsetzung und Detailplanung der zentralen Baumaßnahmen für die nächsten acht Jahre erfolgt mit dem Baupartner Ed. Züblin AG aus Frankfurt. „Mit der Firma Züblin konnten wir einen erfahrenen Experten im Bereich des Hoch- und Ingenieurbaus gewinnen, der uns mit individuellen und passgenauen Lösungen unterstützt. Wir freuen uns, das größte Bauprojekt der Lufthansa Group gemeinsam mit der Ed. Züblin AG anzugehen“, betont Stefan Dürr, Leiter des Infrastrukturprogramms bei Lufthansa Cargo und Projektleiter von LCCevolution. Am Bau des Hochregallagers ist neben der Ed. Züblin AG das Maschinenbauunternehmen BLEICHERT Automation GmbH & Co. KG als zentraler Partner beteiligt. Die Planung der Logistiksysteme des Großprojekts erfolgt zusätzlich mit der Expertise von io-consultants GmbH & Co. KG. Die Vertragsunterzeichnung aller Partner wurde am 21. November erfolgreich am Flughafen Frankfurt vorgenommen.

Die Fertigstellung der ersten Teile des automatisierten Transportsystems und der Bau der ersten beiden Gebäudemodule werden zwischen 2023 und 2027 erwartet. „Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt besteht darin, ein komplexes Bauvorhaben zu realisieren und gleichzeitig den regulären Betrieb des Hubs rund um die Uhr zu gewährleisten und Schritt für Schritt, mit der Inbetriebnahme der neuen Elemente, zu verbessern“, erklärt Dietmar Focke, Vorstand Operations bei Lufthansa Cargo. Johannes Graf, Technischer Direktionsleiter der Ed. Züblin AG ergänzt: „Die Revitalisierung und Erneuerung des Cargo Hubs am Frankfurter Flughafen gibt uns die Gelegenheit, unser technisches Know-how an einem der größten Verkehrsdrehkreuze Europas unter Beweis zu stellen. Es macht uns stolz, gemeinsam mit Lufthansa Cargo das Projekt von der Planungsphase bis hin zur Bauausführung zu begleiten. Wir bedanken uns für die partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit.“

