Lufthansa Cargo nutzt KI bei Buchungsanfragen

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Seit Kurzem setzt Lufthansa Cargo eine eigens entwickelte Software-Lösung ein, um Buchungsanfragen per Email automatisiert in das Buchungssystem der Airline einzupflegen.

Ermöglicht wird das durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA). Damit können Anfragen für die gewünschte Strecke noch schneller bearbeitet werden. Kunden erhalten im Anschluss direkt eine vollautomatisch erstellte Buchungsbestätigung.

„Ein Großteil der direkten Buchungsanfragen werden heute bereits über unsere Website oder Buchungsplattformen platziert. Dennoch erreichen unsere Vertriebsteams zahlreiche Anfragen in unstrukturierten Emails, in denen die Sendungsdaten in Fließtexten oder anderen Dateiformaten aufgeführt sind. Diese mussten bisher manuell in unser System übertragen werden. Die Automatisierung des Prozesses und das gleichzeitige Einpflegen in unser Buchungssystem spart insbesondere Zeit an der Schnittstelle zwischen unseren Mitarbeitenden und unseren Kunden Unsere Forwarder profitieren gleichzeitig von der automatisierten Buchungsbestätigung und einer schnelleren Abwicklung des Prozesses. Das steigert nicht nur die Effizienz auf beiden Seiten, sondern reduziert auch die Fehlerquote falsch übertragener Daten", erklärt Urte Wirtz, Head of Global Sales & Product Management bei Lufthansa Cargo. „Bei Lufthansa Cargo werden bereits zahlreiche Automatisierungsprojekte umgesetzt. Mit diesem neuen Projekt haben wir nun einen weiteren zeitsparenden Prozess an der Schnittstelle zu unseren Kunden eingeführt. Durch weniger manuelle Aufgaben, haben insbesondere unsere Vertriebsteams mehr Zeit für den persönlichen Dialog mit unseren Kunden. Damit zeigen wir einmal mehr, dass wir die Digitalisierung der Luftfrachtbranche weiter aktiv vorantreiben und auch neue Technologien einsetzen." Die Erweiterung des neuen Buchungsvorgangs zum Beispiel für weitere Produktgruppen befindet sich derzeit schon in Vorbereitung.

Seit rund einem Jahr betreibt Lufthansa Cargo innerhalb des Unternehmens die sogenannte „AI & Automation Community". Darin beschäftigen sich Expert:innen mit der Evaluierung und Umsetzung potentieller Automatisierungsprojekten. Alleine im vergangenen Jahr sind daraus rund zehn neue Projekte hervorgegangen, die nun im Pilot- oder bereits erfolgreich im Regelbetrieb eingesetzt werden. Darunter beispielsweise die Einführung einer intelligenten Softwarelösung innerhalb des Customer Relationship Managements, bei dem Anfragen automatisiert an den passenden Kundenservice weitergeleitet werden oder automatisierte Umbuchungen bei unvorhergesehenen Ereignissen während des Transports getätigt werden. „Die technologischen Möglichkeiten rund um KI und RPA ergänzen unser Digital-Portfolio auf ideale Weise. Im Zusammenspiel mit unseren Kernapplikationen, wie der erneuerten Buchungsplattform, ergeben diese vielfältige Automatisierungspotentiale, die wir deutlich schneller und mit höherem Wirkungsgrad umsetzen können als noch vor ein paar Jahren", ergänzt Jasmin Kaiser, CIO von Lufthansa Cargo.

