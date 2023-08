Alitalia Rettungsplan sieht 3250 Entlassungen vor

Die Angst der Angestellten von Alitalia wurde gestern etwas gemildert, als der Sozialminister Maurizio Sacconi von höchstens 3250 Entlassungen sprach.

Das sagte er bei einem Treffen mit den Gewerkschaften in Rom, an dem über den Alitalia Rettungsplan diskutiert wurde. Von den 17.500 Angestellten von Alitalia und Air One, die mit Alitalia fusionieren soll, wird die neue Betreibergesellschaft 14.250 weiter beschäftigen. Zuvor war über 4500 bis 7000 Entlassungen spekuliert worden. Auch die Gewerkschaften hatten mehr Entlassungen erwartet. Der Chef des Gewerkschaftsverbandes CISl, Raffaele Bonanni, sagte, die neuen Zahlen seien beruhigend, müssen aber noch eingehend geprüft werden.