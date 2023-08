REGA Einsatz in der Eigernordwand

Die Einsätze der Rega an diesem Wochenende waren sehr unterschiedlich. Spektakulär war die Bergrettung in der Eigernordwand.

Eine Zweierseilschaft stieg am Samstag durch die Eigernordwand hoch und biwakierte wie vorgesehen in der Nacht auf den Sonntag in der Wand. Eine Person verletzte sich jedoch, was den Aufstieg auf den Gipfel verunmöglichte. Die Rega-Crew flog am Sonntagmorgen früh mit einem Rettungsspezialisten Helikopter des Schweizer Alpen-Clubs SAC in die Wand. Unterhalb der „Rampe“ liess der Rettungssanitäter den Spezialisten an der Winde zum Berggänger. Als erstes flog der Pilot den Verletzten aus der Wand, im Folgeflug hängten sich der Rettungsspezialist und die zweite Person an die Winde und wurden evakuiert. REGA