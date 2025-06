Lufthansa Cargo an der Transport logistic

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Auf der transport logistic 2025 in München wird Lufthansa Cargo eine Reihe innovativer Lösungen, branchenspezifischer Dienstleistungen und Themen präsentieren, sowie wertvolle Networking-Möglichkeiten bieten.

Auch der Beginn der neuen Partnerschaft mit ITA Airways wird gefeiert, die das globale Netzwerk und die Transportkapazitäten erweitert. Lufthansa Cargo wird zusammen mit ihren Tochtergesellschaften CB Customs Broker und heyworld sowie ihrem Partner Swiss WorldCargo erneut auf der internationalen Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management vertreten sein. Die Lufthansa Cargo Messehighlights im Überblick:

Standort von Lufthansa Cargo: Halle A1, Stand 101/202

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 9:30 bis 18:00 Uhr, Donnerstag bis 16:00 Uhr

"Pausa Gelato": Ein Außenbereich mit Liegestühlen und einem Eiswagen im Atrium zwischen den Hallen A1 und B1 steht täglich zur Verfügung.

Erleben Sie Lufthansa Cargo Experten live zu verschiedenen Themen

Dienstag, 3. Juni | 10:00–11:00 Uhr | Forum Halle A2: Oliver von Götz, Vice President Global Fulfillment, nimmt am STAT-Panel „Artificial Intelligence – What's in it for air cargo?" teil.

Dienstag, 3. Juni | 15:30–16:00 Uhr | DVZ-Stand in Halle B3, 302, Rotes Sofa: Frank Bauer, CFO und CHRO von Lufthansa Cargo, im Live-Interview mit Sebastian Reimann, Chefredakteur der Deutschen Verkehrs-Zeitung, auf dem Roten Sofa.

Mittwoch, 4. Juni | 13:30–14:30 Uhr | Forum Halle A1: Martin Stilz, Senior Project Manager, präsentiert „Unlocking the Future: KI, Automatisierung und Digitalisierung in der Luftfracht" in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut.

Donnerstag, 5. Juni | ganztägig am Lufthansa Cargo Stand, Halle A1, 101/202: HR-Vertreterinnen stehen zur Verfügung, um spannende Karrieremöglichkeiten bei Lufthansa Cargo zu besprechen.

Fokusthemen: Kooperation mit ITA Airways, starkes Netzwerk, branchenspezifische Lösungen und Nachhaltigkeit

Kooperation mit ITA Airways:

Der Beginn der Partnerschaft mit ITA Airways wird auf der transport logistic gefeiert. Der erste ITA Airways Flug mit über Lufthansa Cargo gebuchter Fracht wird bald starten und den Beginn einer neuen Netzwerkära markieren. Die ersten Routen von São Paulo, Rio de Janeiro und Buenos Aires nach Rom sind nur der Anfang. Mit dem Abschluss der neuesten Kooperation zwischen Lufthansa Cargo und ITA Airways wird die Frachtfluggesellschaft ab Mitte Juni sukzessive die Belly-Kapazitäten der italienischen Fluggesellschaft vermarkten und ihren Kunden ein noch dichteres globales Netzwerk bieten. Darüber hinaus wird Rom neben Frankfurt, München, Wien und Brüssel als fünfter Hub fungieren und die flexiblen und zuverlässigen Transportmöglichkeiten von Lufthansa Cargo in Südeuropa stärken.

Starkes Netzwerk:

Lufthansa Cargo betreibt das führende Netzwerk von, nach und innerhalb Europas. Mit bald fünf Hubs, den Kapazitäten von acht Fluggesellschaften und über 1.000 täglichen Frequenzen haben Frachtkunden die Möglichkeit, ihre Sendungen zu mehr als 350 Zielen weltweit zu versenden. Darüber hinaus gibt es ein dichtes RFS-Netzwerk, das alle wichtigen Wirtschaftszentren und über 120 RFS-Stationen verbindet. Lufthansa Cargo optimiert kontinuierlich ihr eigenes Frachternetzwerk, um flexible und zuverlässige Transportlösungen anzubieten – getreu ihrem Motto "Enabling Global Business".

Unterstützung wichtiger globaler Branchen:

Neben ihrem dichten globalen Netzwerk stellt Lufthansa Cargo auch ihre Expertise und spezialisierten Frachtlösungen für Branchen wie Automobil, Gesundheitswesen, Halbleiter und Luftfahrt vor.

Jüngste Verbesserungen der temperaturkontrollierten Transportlösungen konzentrieren sich auf Transportqualität, Prozessstabilität und Kundenorientierung. Diese Upgrades umfassen:

Pharma Control Tower:

24/7 Überwachung und Ansprechpartner für Kunden mit Sendungen zu und von den 30 CEIV-zertifizierten Stationen

Thermo Cover:

Zusätzlicher und kostenfreier Schutz vor Außentemperaturen für „Passive Temp Support"-Sendungen

smartULD:

Sensoren in den Containern erfassen kontinuierlich Temperaturdaten und ermöglichen die Erstellung eines lückenlosen Temperaturprofils – von der Anlieferung bis zur Abholung

td.Zoom:

„Passive Temp Support"-Sendungen können mit der maximalen Transportgeschwindigkeit td.Zoom kombiniert werden.

Verschiedene Lufthansa Cargo Experten werden an allen vier Tagen der Messe verfügbar sein.

Nachhaltigkeit bei Lufthansa Cargo: Every Action Counts

Globale Verantwortung und nachhaltige, zukunftsorientierte Praktiken sind integraler Bestandteil der Mission von Lufthansa Cargo. Verantwortung wird ernst genommen, basierend auf kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und der Wissenschaft, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen.

Bettina Petzold, Head of Corporate Responsibility bei Lufthansa Cargo, wird in München zur Verfügung stehen, um über den kommerziellen Wert der Nachhaltigkeit, die neuesten Innovationen und Möglichkeiten zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks mit dem attraktiven SAF-Angebot zu sprechen.

Die größte internationale Leitmesse, transport logistic, gilt als etablierter Treffpunkt für alle Akteure der Logistik- und Mobilitätsbranche. Die gleichzeitig stattfindende air cargo Europe bringt alle Akteure der Luftfrachtindustrie unter einem Dach zusammen. Als führender Anbieter im Luftfrachtsektor nutzt Lufthansa Cargo diese wichtige Plattform in ihrem Heimatmarkt, um ihre neuesten Entwicklungen und Angebote zu präsentieren und direkt mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten.

