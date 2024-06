Lufthansa Cargo zeichnet DHL Global Forwarding aus

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Bei der Verleihung des "Planet Award of Excellence" in Rom wurde das Logistikunternehmen DHL Global Forwarding als Top-Kunde für das Jahr 2023 ausgezeichnet.

Lufthansa Cargo würdigt damit die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit DHL Global Forwarding, insbesondere in Asien und Europa. Der Luft- und Seefrachtspezialist der DHL Group mit Sitz in Bonn wurde bereits zum sechsten Mal mit dem Preis ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung wurde auf dem diesjährigen "Global Partner Council", dem jährlichen Treffen der größten Kunden und des Top-Managements von Lufthansa Cargo, zum 22. Mal verliehen.

Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, begründete die Entscheidung für DHL Global Forwarding bei der Preisverleihung: „Mit DHL Global Forwarding haben wir einen äußerst kooperativen und konstruktiven Partner an unserer Seite, mit dem wir seit vielen Jahren auf allen Ebenen sehr professionell und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Insbesondere in der Region Asien-Pazifik und in Europa konnten wir im vergangenen Jahr gemeinsam große Erfolge erzielen.“

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die Anerkennung für unsere hervorragende Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo“, sagte Max Sauberschwarz, Global Head of Air Freight bei DHL Global Forwarding. Auch für das Jahr 2024 ist Sauberschwarz zuversichtlich, was die Partnerschaft mit der Frachtfluggesellschaft betrifft: „In diesem Jahr liegt unser Fokus auf der Stärkung der Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo in den Bereichen Pharmalogistik und zeitkritische Dienstleistungen, insbesondere im Rahmen unseres SameDay-Serviceangebots.“

Das Global Partnership Program von Lufthansa Cargo ist eine zentrale Plattform für das nachhaltige Wachstum von Lufthansa Cargo und ihren größten Kunden. Die neun Global Partner, zu denen DHL Global Forwarding, DB Schenker, DHL Express, DSV, Expeditors, Hellmann, Kühne + Nagel, Nippon Express und UPS gehören, stehen für rund die Hälfte des Umsatzes von Lufthansa Cargo. Das Global Partner Council fand 2024 zum 26. Mal statt und bringt jedes Jahr an wechselnden Standorten die Top-Manager dieser weltweit führenden Spediteure mit dem Vorstand und der Geschäftsführung von Lufthansa Cargo zusammen. Seit 2002 wird im Rahmen des Councils der „Planet Award of Excellence“ verliehen.