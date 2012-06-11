United meldet stagnierende Passagierzahlen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 12,230 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmai waren dies 0,5 Prozentpunkte weniger.

Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität um 0,1 Prozentpunkte auf 21,620 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 18,085 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung blieb mit 83,6 Prozent praktisch unverändert. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 7,4 Prozentpunkte auf 213.615 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im 2011 141,799 Millionen Fluggäste, die Airline betreibt rund 710 Verkehrsflugzeuge.