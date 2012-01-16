United Airlines meldet weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Dezember 2011 11,568 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember sind dies 1,3 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im Dezember 2011 gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,1 Prozent auf 20,796 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 0,7 Prozentpunkte auf 16,882 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,5 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 8,5 Prozentpunkte auf 223.892 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im 2011 141,799 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 2,6 Prozentpunkten.