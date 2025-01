Lufthansa Cargo an der Fruit Logistica 2025

Lufthansa Cargo Fracht Container (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo nimmt an Branchentreffen Fruit Logistica 2025 als Aussteller teil und fokussiert dabei auf nachhaltige Transportlösungen für den Frischwarentransport.

Die Luftfracht temperaturempfindlicher Frischwaren erfordert höchste Präzision in der Planung und eine speziell abgestimmte Infrastruktur. Mit ihrer weltweit anerkannten Expertise sorgt Lufthansa Cargo für die zuverlässige Einhaltung von Temperatur- und Qualitätsstandards entlang der gesamten Lieferkette. Als langjähriger Partner der Obst- und Gemüsebranche bietet Lufthansa Cargo spezialisierte Logistiklösungen, die auf Frische, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ausgerichtet sind. Die Frachtairline setzt auf modernste Technologien und ein globales Netzwerk, um verderbliche Waren sicher und termingerecht an ihre Zieldestinationen rund um den Globus zu liefern. Dabei spielt das Perishable Center am Hub Frankfurt, Europas größtes Zentrum für temperaturgeführte Logistik, eine zentrale Funktion. Das Zentrum verfügt über 20 verschiedene Temperaturzonen zwischen -25°C und +25°C sowie geschultes Personal, um eine breite Palette verderblicher Waren – von Gemüse und Obst über Fisch und Fleisch bis hin zu Blumen – für den weltweiten Transport vorzubereiten. Dieser Fokus auf Qualität und Sicherheit gewährleistet einen optimalen Transport verderblicher Güter und unterstützt die globalen Handelswege nachhaltig.

Nachhaltigkeit im Fokus: Sustainable Choice ermöglicht Kunden umweltfreundlicheren Transport

Nachhaltige Transportlösungen bei der Beförderung von Frischwaren stehen für Lufthansa Cargo in diesem Jahr besonders im Fokus des Messeauftritts. Lufthansa Cargo Kunden können seit September 2021 den Add-on Service „Sustainable Choice" wählen – Das gilt auch für den Versand von Frischwaren. Die CO2-Emissionen beim Transport werden durch den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF), kombiniert mit einem Beitrag zu hochwertigen Klimaschutzprojekten, reduziert. Kunden können die erzielten Emissionsreduktionen anteilig in ihrer CO2-Bilanz anrechnen. SAF auf Basis von Abfallbiomasse hat über den gesamten Lebenszyklus (Produktion, Lieferprozess, Verbrennung im Triebwerk) einen rund 80 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliches fossiles Kerosin.

Lufthansa Cargo verfolgt eine klare Strategie für eine nachhaltigere Zukunft und hat sich gemeinsam mit Lufthansa Group ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt: bis 2050 strebt die Frachtairline eine neutrale CO₂-Bilanz durch Reduktions- und Kompensationsmaßnamen an, bis 2030 sollen die Netto-CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 halbiert werden. Neben dem Einsatz von nachhaltigerem Kerosin (SAF) erfordert dies unter anderem auch hohe Investitionen in eine moderne Flotte und Effizienzsteigerungen im Flugbetrieb. Seit 2021 hat Lufthansa Cargo die Langstreckenflotte vollständig auf Boeing 777F umgestellt. Im Sommer 2024 empfing Lufthansa Cargo die 18. Maschine dieses Typs, das derzeit modernste Frachtflugzeug mit der besten Umweltperformance.

„Im Sinne unseres Leitmotivs ‚Enabling Global Business' verbindet Lufthansa Cargo internationale Märkte und erweitert die Handelsmöglichkeiten für lokale Akteure. Ägypten ist ein gutes Beispiel dafür, wie Innovation und Nachhaltigkeitsbemühungen im globalen Handel Hand in Hand gehen können. Das Land nimmt eine führende Rolle in der nachhaltigen Landwirtschaft ein und ist ein strategischer Partner im internationalen Frischwarentransport", erläutert Oliver Blum, Head of Operations Perishable Support Team. „Lufthansa Cargo unterstützt diese Bemühungen mit energieeffizienten Kühlketten- sowie Transportlösungen, die empfindliche Güter wie Obst und Gemüse frisch und sicher an globale Märkte bringen. Mit Hilfe von Sustainble Choice bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden zudem die Möglichkeit, die Umweltbelastung beim Transport von Frischwaren zu reduzieren und so einen wertvollen Beitrag zur Dekarbonisierung in der Luftfracht leisten. ", so Blum weiter.

Seit 2013 präsentiert sich Lufthansa Cargo als Aussteller auf der Fruit Logistica. Interessierte sind herzlich eingeladen, das Unternehmen am Stand C-08 in Halle 25 zu besuchen. Zahlreiche Luftfrachtexperten freuen sich auf den Austausch zu aktuellen Themen und Trends mit Messebesuchern.

Lufthansa Cargo