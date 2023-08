LAN gibt 200 Millionen Schuldverschreibungen aus

Chiles führende Fluggesellschaft LAN plant, Schuldverschreibungen im Wert von USD 200 Millionen auszugeben, um Investitionen zu finanzieren und Schulden rückzufinanzieren.

LAN will zwei Obligationen in Dollar, Pesos oder inflationskorrigierten Peso- Einheiten auf den Markt bringen, eine mit einer Laufzeit von 10 Jahren, eine andere mit einer 30- jährigen Laufzeit. Zahlreiche chilenische Unternehmen suchen so einen Ausweg aus ihren Finanzproblemen.