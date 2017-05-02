Cathay Pacific lanciert neuen Service

Cathay Pacific Boeing 777-300ER (Foto: Cathay Pacific)

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific erweitert in der Schweiz ihr Angebot ab dem 1. Mai um einen exklusiven Limousinen-Service.

Vom Angebot profitieren können First Class und ausgewählte Business Class Fluggäste (Buchungsklassen F, A und J) der Airline.

Gültig ist das Angebot in Zusammenhang mit Langstrecken-Flügen zwischen Zürich und Hongkong (Genf mit Anschlussflug) für Flugpassagiere, deren Ticket in der Schweiz ausgestellt wurde. Die Gäste werden innerhalb der Schweiz von der Limousine im Radius von 90 Kilometern um die Flughäfen von Zürich und Genf abgeholt und/oder nachhause gebracht.

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