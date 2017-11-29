Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2017 insgesamt 2,925 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften um 4,6 Prozent auf 12,905 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 10,491 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,2 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent zurückgegangen.

Die transportierte Fracht hat sich um 4,8 Prozent auf 180.706 Tonnen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 28,924 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent.