Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2018 insgesamt 2,950 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 0,9 Prozent.

Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften um 3,8 Prozent auf 13,390 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 10,923 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,3 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 6,5 Prozent auf 192.522 Tonnen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 29,479 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.