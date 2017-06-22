Cathay Pacific meldet Maizahlen

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 2,849 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Abnahme von 0,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 1,5 Prozent auf 12,302 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozent auf 10,357 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf durchschnittliche 84,2 Prozent verbessert.

Die transportierte Frachtleistung hat sich um 11,5 Prozent auf 161.743 Tonnen stark verbessert.

Von Januar bis Mai flogen mit Cathay Pacific 14,353 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent.