Cathay nimmt Christchurch ins Programm auf

Cathay Pacific Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways lanciert im Dezember 2017 erstmals einen Direktflug ab Hongkong auf die neuseeländische Südinsel nach Christchurch.

Die Flüge nach Christchurch werden vom 1. Dezember 2017 bis am 28. Februar 2018 jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag durchgeführt. Auf der Strecke wird ein Airbus A350 eingesetzt.

Cathay Pacific Airways fliegt bereits seit 1983 direkt nach Neuseeland, in der Hochsaison derzeit zweimal täglich in die Nordinsel-Metropole Auckland. Wie die Airline aus Hongkong heute Dienstag bekannt gab, wird sie zudem ihre strategische Allianz mit Air New Zealand um fünf Jahre bis 2022 verlängern.

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