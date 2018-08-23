Cathay Pacific kann zulegen

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific hat im Juli 2018 insgesamt 3,153 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 1,1 Prozent.

Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair um 2,8 Prozent auf 13,665 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 10,908 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge blieb mit hohen 86,7 Prozent praktisch unverändert.

Die transportierte Fracht konnte um 2,9 Prozent auf 184.935 Tonnen ebenfalls wachsen.

Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 20,637 Millionen Passagiere, 1,8 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten 2017.