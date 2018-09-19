Cathay mit mehr Passagieren
Cathay Pacific und Dragon Air haben im Berichtsmonat August 2018 insgesamt 3,278 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 6,4 Prozent.
Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair um 4,9 Prozent auf 13,691 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,9 Prozent auf 11,925 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,8 Prozentpunkte auf 87,1 Prozent verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 8,9 Prozent auf 187.644 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 68,4 Prozent, was einer Verbesserung von 2,9 Prozentpunkten entspricht.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 23,916 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.