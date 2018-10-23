Mit Cathay flogen weniger Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay hat im Berichtsmonat September 2018 insgesamt 2,613 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von einem Prozent.

Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair um 0,7 Prozent auf 12,274 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,5 Prozent auf 9,920 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,2 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 1,7 Prozent auf 180.623 Tonnen angestiegen.

Mit Cathay Pacific flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 26,172 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent.