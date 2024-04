Mit WIZZ Air ab Salzburg Europa entdecken

Wizz Air Airbus A321 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Mit London Luton startete WIZZ Air im Februar die ersten Flüge nach Salzburg, in diesem Jahr wird Wizz Air ab Salzburg weitere Flüge anbieten.

Wintersportregionen ihren Urlaub zu verbringen. Gleichzeitig wurden mit den ersten Flügen von Großbritannien weitere WIZZ-Verbindungen angekündigt. „Nach dem erfolgreichen Start der London Luton Flüge freuen wir uns jetzt über die neuen Städteverbindungen nach Skopje und Bukarest. Weitere Entwicklungen mit WIZZ stehen am Plan – wohin es gehen wird, werden wir noch sehen, ein Sonnenziel in Italien wäre schön,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Der Flugplan ab Salzburg wird nun mit zwei neuen WIZZ-Städtezielen erweitert, vor allem der südosteuropäische Raum ist für den Salzburger Zentralraum spannend, denn viele in der Region lebende Menschen haben ihre familiären Wurzeln in diesen Gegenden und oftmals noch Familienangehörige, die dort leben. Die beiden Hauptstädte am Balkan gelten zudem als wichtige Wirtschaftsmetropolen und sind somit speziell auch für den Geschäftsreise-Tourismus attraktiv.

Die neuen Flugverbindungen erschließen nicht nur den Menschen in Salzburg den osteuropäischen Raum, sie bringen auch viele Urlauber aus Rumänien und Nordmazedonien in die Salzburger Region. Gerade die einzigartige Bergkulisse des Salzburger Landes, die Kulturhauptstadt Salzburg, die zahlreichen Ausflugsziele und Outdoor-Sportmöglichkeiten und die vielen Gästequartiere in allen Sternequalitäten locken jährlich tausende Sommergäste nach Salzburg. „Wir freuen uns sehr, dass neben dem für den heimischen Tourismus so bedeutenden Markt Großbritannien nun auch der osteuropäische Raum mit den Verbindungen von WIZZAir weitere attraktive Möglichkeiten erhält, um ins SalzburgerLand zu reisen.

Gerade Gäste aus Rumänien lieben die Bewegung in der alpinen Natur und insbesondere das Skifahren in unseren Top-Wintersportorten“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG). Insbesondere der Markt Rumänien hat aus Sicht des Touristikers großes Potenzial, vor der Pandemie verzeichnete das SalzburgerLand bei Gästen aus Rumänien zweistellige Nächtigungs-Zuwächse. Zuletzt erholte sich der Markt wieder zusehends und erreichte im Tourismusjahr 2022/23 mit rund 150.000 Nächtigungen bereits wieder starke vier Fünftel des Vor-Corona-Niveaus. „Wir gehen davon aus, dass wir nicht zuletzt mit den zusätzlichen Flügen aus Bukarest an das Ergebnis von 2018/19 im laufenden Tourismusjahr wieder anschließen können“, so Bauernberger.

Das Ziel von WIZZ in Salzburg ist eine Auslastung der Flugverbindungen von etwa 90 Prozent, das würde heißen, dass durch die WIZZ-Flugverbindungen bis zu 100.000 zusätzliche Fluggäste möglich wären. „Wizz Air fliegt mit modernen Flugzeugen nach Salzburg, die Typen von Airbus – meist von der Neo Klasse – sind junge, umweltfreundliche Flieger, die man fast nicht mehr hört“, freut sich Ganghofer über den „Neo“ Zuwachs am Airport.

WIZZ wächst im Schnitt jährlich um 25 Prozent und fügt etwa 30 bis 40 neue Flugzeuge der Bestandsflotte zu. Wenn sich das Salzburg-Geschäft mit den drei Destinationen gut entwickelt, könnten laut WIZZ jährlich weitere Destinationen und Flugangebote dazukommen.

Skopje und Bukarest entdecken

Wer jetzt glaubt, dass Skopje und Bukarest keine Urlaubs- oder Ausflugsziele sind, täuscht sich. Skopje ist die Hauptstadt Nordmazedoniens, etwa ein Viertel der nordmazedonischen Gesamtbevölkerung lebt und arbeitet dort. Als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes liegt Skopje verkehrsgünstig am Fluss Vardar und ist historisch gesehen eine der ältesten Ansiedlungen im Herzen des Balkans. Die wechselvolle Geschichte der Region hat in

Skopje zahlreiche faszinierende Spuren hinterlassen, noch heute ist die Stadt ein lebendiger Schmelztiegel der unterschiedlichsten Völker und Kulturen. Bukarest ist touristisch nicht überlaufen und dennoch ein absoluter Geheimtipp für Städtereisende.

Neben einem breiten kulturellen Angebot mit zahlreichen Museen, Theatern und Opernhäusern punktet die pulsierende Hauptstadt Rumäniens mit vielen grünen Parks und architektonischen Highlights aus verschiedenen Bauepochen. Gerade die Bauten des 20. Jahrhunderts orientieren sich sehr stark an Frankreichs Hauptstadt, deswegen wird Bukarest auch gerne das Paris des Ostens genannt.

"Die Ausweitung unseres Streckennetzes ab Salzburg unterstreicht unser Commitment für den österreichischen Luftfahrtsektor. Wizz Air bekräftigt sein Engagement für die österreichischen Passagiere mit der Einführung von drei Strecken ab dem Flughafen Salzburg. Reisende in Salzburg und Umgebung sowie Reisende aus dem Ausland, die diese großartige Region besuchen möchten, haben nun direkte und bequeme Flüge nach Bukarest, Skopje und London. Aufbauend auf unserer Erfolgsbilanz von über 8 Millionen Passagieren von und nach Wien freuen wir uns, mehr Kapazität nach Salzburg zu bringen und neue Reiseerlebnisse zu schaffen und den Tourismus weiter anzukurbeln. Wir sind stolz darauf, unsere Passagiere an Bord unserer neuen, branchenführenden und nachhaltigen Flugzeuge willkommen zu heißen und ihnen das beste Kundenerlebnis zu bieten“, so Zsuzsa Poos, Chief Customer & Marketing Office Wizz Air.

Über Wizz Air

Wizz Air, Europas am schnellsten wachsende Ultra-Low-Cost-Airline, betreibt eine Flotte von 191 Airbus A320 und A321. Ein Team von Luftfahrtexperten bietet hervorragenden Service und sehr niedrige Tarife, was Wizz Air zur bevorzugten Wahl von 57,6 Millionen Passagieren zwischen Oktober 2022 und September 2023 machte. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Symbol WIZZ notiert. Die Fluggesellschaft wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen, zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt ernannt und von den Air Transport Awards als "Airline of the Year" in den Jahren 2019 und 2023 ausgezeichnet. Wizz Air wurde außerdem bei den World Finance Sustainability Awards als "Most Sustainable Low-Cost Airline" (2021-2023), als "Airline Group of the Year for Global Environmental Sustainability" (2022-2023) von CAPACentre for Aviation Awards for Excellence und als "Europe's Leading Low-Cost Airline 2023" von World Travel Awards ausgezeichnet.