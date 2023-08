Czech Airlines erzielt Gewinn

Czech Airlines meldete für das Jahr 2008 einen Gewinn vor Steuern in der Höhe von US$ 24,3 Millionen.

Die Airline sagte gestern anlässlich der Veröffentlichung des Berichts, sie sei in der Lage, flexibel auf die wirtschaftlichen Entwicklungen zu reagieren. Sie arbeite mit drei Varianten eines Plans, welcher je nach Anzahl der Passagiere verschieden eingesetzt werden können. Ausserdem habe sie beim Fuel Hedging und dem Wechselkurs ein glückliches Händchen gehabt, so Czech Airlines. Die Tschechische Regierung hat 91,5 Prozent der Anteile an der Fluggesellschaft zum Kauf ausgeschrieben. Analisten erwarten den Verkauf später in diesem Jahr zu einem Preis von bis zu US$ 236 Millionen. Air France-KLM und Aeroflot haben bereits ihr Interesse angemeldet.

