Air Berlin baut Streckennetz aus

Air Berlin setzt 2010 in den strategisch wichtigen Märkten weiterhin auf Wachstum. Dazu zählen neben Italien und Spanien auch das Skandinavien-Netzwerk der Airline sowie die Wachstumsmärkte in Osteuropa. Bereits zum Winterflugplan hat Air Berlin durch die Übernahme der Städtestrecken von TUIfly ihr Flugangebot um zahlreiche neue Destinationen, Nonstop-Verbindungen und noch mehr Umsteigeverbindungen erweitert. Als führender deutscher Carrier zwischen Italien und Deutschland fördert Air Berlin auch den Kulturaustausch zwischen ihren beiden wichtigsten Märkten. Für die kommenden zwei Jahre konnte das italienische Gesangstrio „Appassionante“ als Testimonial für Air Berlin gewonnen werden. Den Startschuss für die Zusammenarbeit gaben die drei Sopranistinnen auf der heutigen Pressekonferenz am 10. März mit dem neuen Air Berlin-Song. Derzeit verbindet Air Berlin 12 deutsche und 14 italienische Abflughäfen mit Nonstopverbindungen. Air Berlin bietet somit ein noch stärkeres Netzwerk ab Mailand-Malpensa, Neapel und Rom-Fiumicino an. Optimierte Flugzeiten machen das Angebot nicht nur interessanter für Touristen sondern sprechen auch zunehmend Geschäftsreisende an. Süditalien ist durch neue Flugverbindungen ab Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder Stuttgart nach Bari, Brindisi und Neapel noch besser erreichbar. Allein von Catania bestehen 18 Verbindungen nach Deutschland. Neu geht es ab 28. März 2010 täglich von Stuttgart nach Florenz. Zudem erhöht Air Berlin im Sommer mit Flügen nach Nürnberg ihre Direktverbindungen ab Venedig Marco Polo auf insgesamt sieben Strecken und fliegt von Berlin-Tegel, Hamburg, Münster-Osnabrück und Stuttgart nach Rimini. Das Sommerangebot nach Olbia auf Sardinien und Catania auf Sizilien wird mit Frequenzerhöhungen weiter ausgebaut. Außerdem wird die neue Verbindung zwischen Köln-Bonn und Pisa aufgenommen. Spanien ist traditionell einer der wichtigsten Air Berlin-Märkte. Auf dem mallorquinischen Flughafen Son Sant Joan ist Air Berlin bereits seit acht Jahren in Folge Marktführer. Um die strategisch wichtige Rolle des Mallorca-Drehkreuzes für die Zukunft zu sichern, hat Air Berlin die Struktur des Hubs weiter optimiert. Ab Sommer werden die Umläufe zeitlich so getaktet, dass zum einen die exzellente Anbindung der Baleareninsel an Deutschland, Österreich und die Schweiz erhalten bleibt und es zum anderen möglich wird, neue Nonstopflüge zwischen Deutschland und dem spanischen Festland in die Umläufe zu integrieren. Durch noch attraktivere Flugzeiten vor allem im Tagesrand und mehr Nonstopflüge von spanischen Metropolen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zielt Air Berlin darauf ab, das Geschäftskundensegment zu stärken. Zu den neuen Verbindungen zählen unter anderem die Strecken von Köln-Bonn und Stuttgart nach Valencia. Ebenfalls neu im Air Berlin-Streckennetz sind die Direktflüge von Frankfurt, München und Stuttgart nach Malaga sowie von Düsseldorf nach Bilbao. Durch neue Nonstopflüge mit der Partner-Airline NIKI können Fluggäste jetzt auch erstmals über Wien nach Barcelona und Jerez de la Frontera fliegen. Den Flug von Wien nach Barcelona bietet Air Berlin jeden Sonntag an, nach Jerez geht es jeden Montag. Um auch am Standort Berlin mehr Umsteigeverkehr und weiteres Passagierwachstum zu generieren, optimiert Air Berlin zum Sommer 2010 die Hub-Struktur. In sechs Wellen pro Tag wird Air Berlin dann mit bis zu 22 Flugzeugen mehr als 6.000 wöchentliche Verbindungen von und nach Berlin anbieten. Das dichte innerdeutsche Streckennetz der Airline wird ebenfalls laufend verbessert. Durch die Übernahme der TUIfly Städteverbindungen stehen Air Berlin-Passagieren aus Köln und Stuttgart beispielsweise jetzt noch mehr Flüge und Destinationen zur Auswahl. Mit Beginn des Sommerflugplans bietet Air Berlin neue Nonstop-Verbindungen nach Algier (ein Mal pro Woche), Brindisi (zwei Mal pro Woche), Rimini (drei Mal pro Woche) und Tel Aviv (drei Mal pro Woche) an. Zudem werden Frequenzen zum Beispiel nach Catania, Korfu, Teneriffa oder Salzburg aufgestockt. Auf die Nordseeinsel Sylt starten die rot-weißen Air Berlin-Flieger zum Sommer noch häufiger. Erstmals geht es von Frankfurt, Nürnberg und Münster-Osnabrück nonstop nach Westerland. Weitere Nonstop-Flüge nach Sylt bietet Air Berlin im Sommer ab Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn, München und Stuttgart an. Mit Usedom ergänzt eine weitere deutsche Insel ab 1. Mai 2010 das innerdeutsche Flugangebot von Air Berlin. Air Berlin-Gäste können die Ostseeinsel jeden Samstag von Dortmund, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart erreichen. Air Berlin intensiviert vom Frühjahr an seine Präsenz in Israel und fliegt neun Mal in der Woche nonstop von Deutschland nach Tel Aviv. Zu den zwei bestehenden Tel Aviv-Flügen aus Berlin kommt ab März 2010 eine dritte Nonstop-Verbindung zwischen den Städten hinzu. Air Berlin-Passagiere aus Köln und aus München erreichen ab März 2010 jeweils zwei Mal in der Woche nonstop Tel Aviv. Ab Juni 2010 kommen noch zwei wöchentliche Flüge von Düsseldorf nach Tel Aviv hinzu. Anschlussflüge gibt es aus verschiedenen deutschen Städten. Auf den Tel Aviv-Strecken von Berlin, Düsseldorf und München bietet Air Berlin ab sofort auch Plätze in der Business Class an. Nach Burgas, Dubrovnik, Pristina, Sofia, Split, Varna sowie Krakau fliegt Air Berlin ab diesem Sommer jetzt auch nonstop nach Rumänien und Danzig. Die Flüge nach Danzig bietet Air Berlin vier Mal wöchentlich, jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, ab Berlin-Tegel an. Nach Constanta an der rumänischen Schwarzmeerküste geht es von München aus ein Mal pro Woche jeden Dienstag. Nach Bukarest und ins serbische Belgrad bestehen über das Drehkreuz Wien ab zahlreichen deutschen und europäischen Airports bequeme Umsteigeverbindungen mit der Partner-Airline NIKI. Zum Sommerflugplan werden mehrere wichtige Verbindungen nach Skandinavien ausgebaut. So wird die Flugverbindung von Göteborg nach Berlin wochentags von einer auf zwei tägliche Verbindungen – jeweils morgens und abends – aufgestockt. Auch auf den Strecken von Oslo und Helsinki nach Berlin-Tegel wird das Angebot von einer auf zwei Verbindungen wochentags erweitert. Die Erhöhung der Flugfrequenzen ermöglicht es Passagieren darüber hinaus, noch mehr Destinationen im Air Berlin Streckennetz, das derzeit mehr als 150 Destinationen in 39 Länder umfasst, zu erreichen. Neue Nord-Destination im Sommerflugplan 2010 ist Visby auf Gotland, das ein Mal wöchentlich ebenfalls von Berlin aus angeflogen wird.

Im Sommer können Air Berlin-Passagiere mit dem bewährten Air Berlin-Service zu attraktiven Zielen rund um den Globus in die Sonne fliegen. Zur Auswahl stehen allein in Griechenland 17 Destinationen, darunter die beiden neuen Destinationen Araxos und Kalamata, die über das Drehkreuz Nürnberg an das Air Berlin-Netzwerk angebunden sind. Ein weiteres neues Sonnenziel im Sommerflugplan ist Korsika. Jeweils samstags wird die französische Mittelmeerinsel ab Berlin-Tegel nonstop angeflogen. Auch Türkei-Reisende können sich im Sommer über noch mehr Flüge freuen. Ab Mai 2010 startet ein Air Berlin-Jet ein Mal pro Woche in Richtung Bodrum. Die neue Nonstopverbindung ergänzt das bestehende Flugangebot von Düsseldorf zum Ferienort an der türkischen Ägäis.

