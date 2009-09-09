Air Berlin wird nach Usedom fliegen

Ab dem Mai 2010 wird Air Berlin von Dortmund, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart zur Ostseeinsel Usedom aufnehmen.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft nimmt eine weitere innerdeutsche Verbindung auf und startet ab dem 1. Mai 2010 nach Usedom. Air Berlin-Gäste können die Ostseeinsel jeden Samstag von Dortmund, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart erreichen und sich während der 90-minütigen Flugzeit von einem Premium-Catering verwöhnen lassen. Auf den Flügen nach Heringsdorf setzt das Unternehmen moderne 76-sitzige Q400-Turbopropmaschinen des Flugzeugherstellers Bombardier ein.