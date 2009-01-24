Air Berlin kooperiert mit Hainan Airlines
24.01.2009 RK
Air Berlin erweitert ihr Langstreckenprogramm und bietet zum Beginn des chinesischen Neujahrs wieder Flüge nach China an.Dies ermöglicht die Kooperation mit Hainan Airlines, der viertgrößten Fluggesellschaft Chinas. Beide Unternehmen haben vereinbart, Flüge zwischen Berlin und Peking ab 25. Januar 2009 gemeinsam zu vermarkten. Hainan bedient die Verbindung seit September 2008 und fliegt bis zu dreimal pro Woche in das Reich der Mitte. Air Berlin realisiert dafür die Anschlussflüge aus Deutschland (Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, München, Münster-Osnabrück, Nürnberg, Stuttgart), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich). Die Gemeinschaftsflüge (Codeshare-Flüge) werden gegenseitig verkauft und unter eigener Flugnummer bei der jeweiligen Gesellschaft geführt. Kunden profitieren von einem größeren Flugangebot und komfortablen Anschlussverbindungen. Teilnehmer der Vielfliegerprogramme von Air Berlin und Hainan Airlines können bereits seit November 2008 in beiden Streckennetzen Meilen sammeln und einlösen. Link: Air Berlin News Sendung FliegerWeb.com