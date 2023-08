Czech Airlines meldet Quartalsverlust

Czech Airlines muss die ersten drei Monate des Jahres mit einem Verlust von US$ 51 Millionen abschliessen.

Die Resultate waren stark von dem Rückgang der Passagierzahlen um 12 Prozent im letzten Jahr beeinflusst. Im ersten Quartal des Jahres 2008 betrug der Verlust US$ 44,03 Millionen, nun ist die Airline mit US$ 50,87 Millionen noch weiter in die roten Zahlen gerutscht. Die Einnahmen gingen von US$ 282,26 Millionen im Vorjahr auf US$ 214,53 Millionen zurück. Der Betriebsverlust lag bei US$ 45,65 Millionen. Die staatlich geführte Airline soll noch dieses Jahr verkauft werden.