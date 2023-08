Frontier meldet Verlust

Die amerikanische Airline muss in ihrem zweiten Steuerquartal einen Verlust von US$ 29,7 Millionen verbuchen.

Frontier Airlines Holdings Inc. Hat alleine im September einen Netto-Verlust von US$ 20,8 Millionen eingefahren und kommt damit im zweiten Quartal auf einen Gesamtverlust von US$ 29,7 Millionen. Wie die Airline mitteilte, beinhalten die Resultate für den Monat September Reorganisationskosten von US$ 7 Mio, US$ 1,4 Mio Steuerausgaben sowie US$ 2,1 Mio Verluste beim Fuel Hedging.