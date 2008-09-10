China Eastern dementiert

China Eastern Airlines dementiert Medienberichte über Zusammenschlusspläne mit Shanghai Airlines.

Nachdem eine strategische Zusammenarbeit und finanzielle Verflechtung mit Singapore Airlines im August gescheitert ist, mahlt die Gerüchteküche um China Eastern Airlines. Medienartikel wussten zu berichten, dass China Eastern mit Shanghai Airlines fusionieren wolle. Diese Spekulation wurde durch China Eastern postwendend zurückgewiesen. Die chinesische Airline sei weiterhin an einer vertieften Zusammenarbeit mit Singapore Airlines interessiert.