China senkt Treibstoffkosten

Die chinesischen Fluggesellschaften werden im vierten Quartal um eine Last erleichtert, wenn die chinesische Regierung den Treibstoffpreis um CNY 570 (USD 82,37) pro Tonne senkt.

Die Preisreduktion gilt seit dem 1. Oktober und ist die fünfte Anpassung des inländischen Treibstoffpreises. Im ersten Quartal erhöhte Peking den Preis um CNY 210 pro Tonne, im zweiten Quartal senkte es ihn um CNY 80, am 20. Juni stieg er wieder um CNY 1,500 an und ein weiteres Mal am 8. Juli um CNY 720.

Der Vorstandssekretär von China Eastern Airlines, Luo Zhuping, sagte, es sei unklar, „wie sehr dieser Schritt die Bilanzen verbessern wird, da der Inlandmarkt in den letzten Monaten stark geschrumpft ist.“ CEA hat daher auch nicht vor, die Treibstoffzulagen zu kürzen.