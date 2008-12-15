China bereitet Fusion von China Eastern und Shanghai Airlines vor

Der Vorsitzende der China Southern Gruppe, Liu Shaoyong, wurde zum neuen Vorsitzenden von China Eastern Air Holding Co. ernannt.

Dies ebnet den Weg zur Fusion von China Eastern Airlines und Shanghai Airlines. Die staatlichen Mehrheitsaktionäre der beiden Fluggesellschaften wollten mit der Fusion Shanghais Status als internationaler Hub verbessern. CAAC unterstützt zurzeit Fusionen heimischer Fluggesellschaften zur Stärkung der Flugbranche. Peking wird möglicherweise CNY 28 Milliarden (USD 4,08 Milliarden) einschiessen.