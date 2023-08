China Eastern und SIA wollen zweiten Anlauf wagen

China Eastern Airlines hofft noch immer, Singapore Airlines als strategischen Investor gewinnen zu können, obwohl der Deal über den Anteilsverkauf am Samstag offiziell ablief.

CEA sagte, der im letzten September unterzeichnete Vertrag sei „automatisch erloschen, da die Vereinbarungen über die Umsetzung des Abkommens nicht bis zur Deadline erfüllt worden waren.“ Generalsekretär Luo Zhuping sagte gestern, die Wiederaufnahme des Verkaufs hänge vom Einverständnis der Anteilseigner ab. Vermutungen, dass SIA das Interesse an einer Partnerschaft verloren habe, wies er zurück. Ob und wann das Abkommen erneuert wird, sei bloss eine technische Angelegenheit. SIA sucht derweil noch immer nach einem Standbein in China und zeigt nach wie vor Interesse an CEA.