Emirates schliesst Codeshare Vertrag mit Jet Airways

Emirates Airline und Jet Airways haben Partnerschaftspläne angekündigt, die ein Codeshare Agreement und ein Vielflieger Programm beinhalten.

Ab dem 15. Dezember wird Emirates ihren Passagieren Code-Sharing Tickets auf Jet Airways Flügen von Mumbai und New Delhi nach Dubai anbieten. Ausserdem bietet sie auf der New Delhi-Dubai Strecke 25 Flüge pro Woche mit eigenen Flugzeugen an und zusätzliche sieben Flüge mit Jet Airways. Das Vielflieger Arrangement erlaubt es Mitgliedern des Skywards Programm von Emirates auch auf Jet Airways Flügen Meilen zu sammeln. Umgekehrt sollen auch Jet Airways Kunden, die beim JetPrivilege Programm dabei sind, auf Emirate Flügen Meilen erhalten.